De la ce a pornit scandalul?

Potrivit informațiilor oficiale, altercația a degenerat rapid, iar victima a fost agresată fizic de mai mulți indivizi. La fața locului au fost trimise de urgență două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, însă, în ciuda eforturilor susținute ale medicilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

„Intervenția a avut loc în jurul orei 23:40. Persoana agresată se afla în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor, iar manevrele de resuscitare au fost începute imediat. Din păcate, după aproximativ 65 de minute, a fost constatat decesul”, a declarat Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al Ambulanței Sibiu.

Anchetatorii au stabilit că incidentul s-a produs în urma unui conflict spontan care a implicat cel puțin 20 de persoane. În timpul altercației, bărbatul de 36 de ani a fost lovit cu obiecte contondente în zona capului și a corpului de patru agresori cu vârste de 14, 18, 27 și 33 de ani.

În urma leziunilor suferite, victima a decedat. Procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de cei patru suspecți pentru infracțiunile de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, alte șase persoane sunt cercetate pentru implicarea în altercație, fiind acuzate de tulburarea ordinii și liniștii publice.

„Cercetările sunt desfășurate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu. Informații suplimentare privind eventualele măsuri preventive vor fi comunicate la momentul dispunerii acestora”, a precizat Dan Octavian Simion, purtătorul de cuvânt al Parchetului.

Autoritățile subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.