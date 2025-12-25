Bărbatul, identificat ca Gheorghe Păcurar, era condamnat în România la șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală și se sustrăgea executării pedepsei. Potrivit Il Quotidiano d'Italia, el a fost localizat de agenții Brigăzii Mobile din Napoli în zona Vezuviului, arestarea având loc la Pompei.

Acțiunea se înscrie în cooperarea judiciară europeană, autoritățile italiene urmând să îl predea României pentru executarea pedepsei pentru infracțiuni financiare.

Surse citate de presa italiană subliniază că alegerea orașului Pompei ca refugiu s-a dovedit nefavorabilă, zona fiind intens supravegheată de forțele de ordine.

Cazul a atras atenția în România și din cauza legăturilor cu scena politică din Sibiu, prin soția fugarului, Adriana Elena Păcurar. Aceasta este cunoscută în zonă, a fost consilier local și în 2024 își anunțase candidatura la Primăria Dumbrăveni, județul Sibiu.

Publicațiile italiene notează că teritoriul Italiei este frecvent folosit ca zonă de tranzit sau ascunzătoare de către fugari străini. Totodată, cazul este prezentat ca un exemplu al eficienței sistemelor de control și cooperare polițienească din Italia.