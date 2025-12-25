Bucureștenii trăiesc în frig și fără apă caldă

„Facturile sunt foarte mari. Am plătit luna trecută 600 de lei...luna care vine ce înseamnă, dăm 10…? Păi dau pensia mea...dau pensia mea la întreținere și gata. Dar de mâncare ce mănânc? Dacă n-aș sta cu băiatul, n-aș putea să trăiesc.

De 3–4 ori întreținerea… nu se poate. Păi noi avem banii lor?”, zic oamenii.

„Ne-au crescut facturile de ne e frică să ne mai vină la mână facturile.

De 3 ori ne-a crescut lumina și gazele și toate.

Stăm… că nu putem să o plătim. Stăm cu luminile stinse, ne uităm doar la TV.”, mărturisesc românii neputincioși.

Iar întreținerea va fi și mai scumpă iarna această. O povară în plus pentru bătrâni pe lângă valul de scumpiri la alimente, energie și medicamente.

„E o perioadă foarte, foarte grea.

Ne-a înnebunit, ne-a stresat de cap… murim cu stresuri.

E foarte greu. Mergem pe stradă și vorbim singuri.

Ce să facem, mamă… e greu, e greu pentru noi.”, afirmă pensionarii.