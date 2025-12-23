Față de începutul anului, prețul unciei este cu peste 70% mai mare, atingând un record de 4.450 de dolari, într-un an în care metalul galben a bifat 50 de maxime istorice, scrie Yahoo Finance.

Și în raport cu leul românesc, gramul de aur a consemnat o creștere spectaculoasă, de la aproximativ 413 lei până la 615 lei, adică o creștere de circa 48%. Practic, la fiecare 2 lei investiți într-un gram de aur s-au câștigat 3.

Prețul argintului a avut un 2025 și mai puternic, creșterea fiind mai mult decât dublă, cu un maxim de 69 de dolari pe uncie, atins luni.

Ambele metale prețioase sunt pe cale să înregistreze cel mai mare câștig anual din 1979.