Mai mult, pe lângă acestea vom avea și noi taxări, iar premierul și-a forțat nota până la concedieri și tăieri de salarii.

Ce ne așteaptă din 2026? Noile date care dau fiori

Impozit pe proprietăți - 70%

Exemplu – apartament cu trei camere în București – impozit 2025 – 198 de lei - impozit în 2026 – 355 de lei

CASS 10% pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, mame, veterani de război

Pensii și salarii înghețate

TVA – cota generală 21%, cota redusă 11%

10% reduceri de personal în administrația locală – aprox. 13.000 de oameni dați afară

10% reduceri în administrația centrală

Taxe colete din afara UE - de sub 150 de euro - 25 de lei

Impozit pe conturile bancare de peste 100.000 de euro - 16 %

Impozit pe dividente - de la 10 % la 16 %

Câștiguri taxate cu 16 %