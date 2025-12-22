Mai mult, pe lângă acestea vom avea și noi taxări, iar premierul și-a forțat nota până la concedieri și tăieri de salarii.
Ce ne așteaptă din 2026? Noile date care dau fiori
Impozit pe proprietăți - 70%
Exemplu – apartament cu trei camere în București – impozit 2025 – 198 de lei - impozit în 2026 – 355 de lei
CASS 10% pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, mame, veterani de război
Pensii și salarii înghețate
TVA – cota generală 21%, cota redusă 11%
10% reduceri de personal în administrația locală – aprox. 13.000 de oameni dați afară
10% reduceri în administrația centrală
Taxe colete din afara UE - de sub 150 de euro - 25 de lei
Impozit pe conturile bancare de peste 100.000 de euro - 16 %
Impozit pe dividente - de la 10 % la 16 %
Câștiguri taxate cu 16 %