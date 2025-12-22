Alessia Păcuraru: Domnule Bolojan, ce le transmiteți românilor în această săptămână când sunt sărbătorile și nu se descurcă cu banii, având în vedere măsurile de austeritate?

Reporter: Cum vedeți intenția președintelui de a se consulta cu magistrații?

Alessia Păcuraru: Domnule Bolojan, până unde va merge această sfidare a românilor cu aceste măsuri de austeritate, având în vedere că nici măcar nu vreți să le răspundeți la întrebări?

Ilie Bolojan: Vă rog să fiți politicoasă. Am spus că nu fac declarații pe holurile Parlamentului.

Alessia Păcuraru: Aaa, și răspundeți la alți protestatari la aceste întrebări, dar nouă jurnaliștilor nu. Puțin respect pentru partea presei nu aveți? Asta după ce ne-ați împins colegii?

Alessia Păcuraru: Domnule Bolojan, dar având în vedere că și românii vor protesta în această perioadă, de ce nu îi chemați la consultări? De ce nu doriți să îi ascultați, având în vedere că și sindicaliștii și-au spus nemulțumirile și nu au ajuns la niciun numitor comun cu reprezentanții Executivului?

Alessia Păcuraru: Un mesaj pentru românii care până la urmă nu se descurcă cu veniturile, cu banii în această perioadă din cauza măsurilor de austeritate?