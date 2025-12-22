”Nu am o pensie de 5000 de euro. Am o pensie foarte bună, într-adevăr, dar nu este 5.000 de euro și nu m-am pensionat la 48 de ani, am 51 de ani”, a declarat Cristian Anghel, la întâlnirea de la Cotroceni.

Cristian Anghel este magistratul care a avut tupeul să se plângă la Nicușor Dan că nu câștigă 5.000 de euro, cum se zvonește în spațiul public, ci cu 300 de euro mai puțin. Potrivit Realitatea PLUS, Anghel este e considerat un magistrat din „escadrila lui Băsescu”, intrat la DNA şi DIICOT prin subterfugii administrative. El a avut un conflict cu Geanina Teodorovici în Dosarul Transferurilor, în care era cercetat inclusiv Gigi Becali. Mai exact, Anghel a solicitat desemnarea unui complet special, care să urgenteze cazul, motivul invocat de acesta fiind că „judecătoarea nu a făcut cercetare în cauză”.

Declarațiile lui Anghel au stârnit reacții rapide, inclusiv din partea avocatului Toni Neacșu, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de derapajele din sistemul judiciar. În opinia lui Toni Neacșu, discuția reală nu se reduce la cifre, ci la legitimitatea morală a acestor drepturi. Avocatul susține că, atunci când Justiția ajunge să fie compromisă prin jocuri politice și gesturi lipsite de demnitate la Cotroceni, dispare și fundamentul moral al privilegiilor de care beneficiază unii magistrați.

Totodată, în fața lui Nicușor Dan a stat și Laura Deriuș, procurorul din materialul realizat de jurnaliștii Recorder. Aceasta nu a vrut să-și arate identitatea și a preferat să poarte o glugă pe cap, susține jurnalista Sorina Matei, într-o postare pe pagina ei de socializare. De altfel, aceasta spune că Deriuș a avut tupeul să se plângă că a fost revocată din funcție după ce, timp de mai bine de un an, nu a rezolvat niciun dosar.

În fața lui Nicușor Dan a ajuns și pensionarul Marius Vartic. În 2022, înainte de a se retrage, Vartic ar fi fost protagonistul unui episod halucinant în sediul DNA. Potrivit presei, procurorul s-ar fi pus în genunchi la propriu și i-ar fi implorat pe colegii săi să nu îl bage pe fratele său în spatele gratiilor. Totul, după ce ar fi refuzat să îl execute pe judecătorul CSM Toni Greblă.

Preşedintele Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a afirmat la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, că găşti din interiorul sistemului judiciar şi-au dat mâna cu grupări din afara sistemului, iar fiecare pe palierul lui de competenţă a reuşit să aducă un sistem judiciar, care nu era perfect, în stare de moarte clinică. El a explicat că orice încercare de resuscitare trebuie făcută tot în mod conjugat. Asta, deși, până nu de curând a colaborat cu Sorin Lia, care a fost dat afară din magistratură și are dosar de luare de mită și favorizarea infractorului.

Tânărul pensionar Alexandru Oancea, fost procuror de la Judecătoria Gherla, a mers și el să se plângă la Nicușor Dan. În urmă cu o lună, șeful statului îi semna decretul de pensionare, iar acum Oancea susține că a preferat să se retragă din cauza abuzurilor din Justiție.