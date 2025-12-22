Vacanța de iarnă a elevilor (20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026) va fi marcată de o schimbare radicală a vremii, trecând de la temperaturi neobișnuit de mari la un regim termic sever, cu ninsori și viscol.

Prognoza meteo: 23 decembrie – începutul lunii ianuarie

Debutul vacanței (23-24 decembrie): Vreme închisă și umedă

Primele zile aduc temperaturi peste normalul perioadei, dar cu un cer noros. În regiunile extracarpatice și în sudul țării (Oltenia, Muntenia, Dobrogea) vor predomina ploile slabe și burnița. Totuși, în Moldova și la munte, precipitațiile vor fi mixte, transformându-se noaptea în lapoviță și ninsoare, cu un risc ridicat de polei și ghețuș, în special în nord-est.

Ajunul și prima zi de Crăciun (24-25 decembrie): Extinderea ninsorilor

Precipitațiile vor cuprinde întreaga țară. În Moldova și la munte se va depune un strat consistent de zăpadă. În restul teritoriului, inclusiv în Transilvania și sudul țării, ploile se vor transforma treptat în ninsoare. În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu viteze de 45-55 km/h, viscolind temporar zăpada.

După Crăciun (25-26 decembrie): Răcire severă și ger

Vremea se va răci brusc, temperaturile coborând mult sub mediile obișnuite. În Moldova și estul Transilvaniei se va instala gerul, cu minime de până la -10 grade Celsius. În Oltenia și la munte, prima parte a intervalului va fi marcată de ninsoare viscolită. Începând cu 26 decembrie, cerul se va însenina, iar valorile termice se vor stabiliza spre normalul perioadei.

Evoluția vremii în București

Capitala va avea un debut de vacanță cu vreme închisă și ploi slabe (23-24 decembrie). Totuși, în noaptea de Ajun, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, fiind estimată depunerea unui strat de zăpadă de aproximativ 5 cm. Imediat după Crăciun, temperaturile vor scădea accentuat, cu maxime de -2 grade și minime de până la -7 grade, urmând ca spre finalul vacanței probabilitatea de precipitații să scadă semnificativ.

Structura anului școlar 2025-2026

Elevii se află în prezent în Vacanța de iarnă, care se va încheia pe 7 ianuarie 2026.

Calendarul complet al modulelor rămase