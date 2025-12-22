​Daniel David a subliniat că „este absolut necesar să fie deblocat” concursul, blocat în prezent de Legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public până la data de 31 decembrie 2026. Ministrul a confirmat că a purtat discuții directe cu premierul pentru a permite ocuparea posturilor în învățământ.

​„Este o discuție pe care am avut-o cu premierul pentru deblocarea posturilor în educație și mi-a spus că la început de an avem această discuție, fiindcă înțelege ce înseamnă Titularizarea pentru educație”, a spus Daniel David.

Concursul de Titularizare 2026 este afectat de restricțiile bugetare, dar David a promis anterior că „vom avea titularizare” anul viitor, subliniind importanța acesteia pentru preuniversitar și universitar. Nu vor fi modificări în programă, iar profesorii sunt încurajați să se pregătească conform actualelor reguli.​

În sectorul educației, legea influențează procesul de titularizare, precum și concursurile pentru posturile auxiliare, precum cele de consilier, secretar, bibliotecar sau administrator.

Titularizarea reprezintă examenul prin care un profesor poate obține un post permanent într-o unitate de învățământ. Pentru a deveni titular, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă, în specialitatea postului.

Dacă profesorii optează pentru statutul de suplinitor – adică pentru angajare pe perioadă determinată – este necesar să obțină minimum nota 5 la ambele probe: examenul scris și inspecția la clasă.