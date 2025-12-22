Șeful statului a vorbit despre necesitatea ajustării la stilul „pragmatic” al lui Donald Trump, despre evoluțiile de pe frontul din Ucraina și despre dificultățile interne legate de combaterea corupției și a influenței ruse.

„Am trecut de la moralitate la pragmatism economic”

Nicușor Dan a explicat că anul 2025 a fost dominat de eforturile liderilor europeni de a găsi o formulă de colaborare cu președintele american, cunoscut pentru abordările sale neconvenționale.

Potrivit acestuia, relația transatlantică traversează o schimbare profundă, în care principiile împărtășite altădată sunt înlocuite treptat de calcule economice directe. „Lumea s-a schimbat. Am trecut de la un mod, într-un fel, moral de a face lucrurile la un mod foarte pragmatic și economic”, a declarat Nicușor Dan pentru Politico, într-o discuție purtată într-un hotel din Bruxelles.

Președintele a admis că observația lui Trump, conform căreia liderii europeni sunt „slabi”, are „un sâmbure de adevăr”, referindu-se la ritmul lent al procesului decizional în UE. Cu toate acestea, Dan a subliniat că, în pofida divergențelor, statele europene au reușit să adopte măsuri majore, precum împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Poziția României privind conflictul din Ucraina

În ceea ce privește războiul de la graniță, Nicușor Dan a transmis că nu vede o soluție rapidă, în ciuda presiunilor americane pentru un acord de încetare a focului.

„Sunt mai degrabă pesimist decât optimist pe termen scurt. Ei (rușii n.r.) cred că o pace peste două-trei luni le va fi mai favorabilă decât una acum. Așa că vor continua să lupte, pentru că au obținut unele mici progrese pe teren”, a explicat președintele.

Opoziția cere suspendarea lui Nicușor Dan pentru amestecul în justiție. Președintele este acuzat că nu respectă separația puterilor în stat

El a avertizat că orice compromis care ar avantaja agresorul ar putea afecta stabilitatea globală, dar a insistat că numai Ucraina poate decide momentul și condițiile unui eventual acord. „Decizia privind pacea aparține exclusiv ucrainenilor. Ei suferă enorm, așa că nu îi putem învinovăți pentru nicio decizie pe care o vor lua”, a adăugat acesta.

Probleme interne: corupție, ingerințe străine și vulnerabilități instituționale

Pe plan intern, Nicușor Dan a recunoscut că se confruntă cu dificultăți majore. După un an electoral tensionat, marcat de anularea unui tur prezidențial din cauza ingerințelor rusești, președintele a admis că lupta împotriva corupției nu a avansat în ritmul dorit în primele luni ale mandatului.

„Pe marile probleme ale societății, începând cu corupția, nu am făcut prea multe”, a spus el, anunțând totodată intenția de a promova modificări legislative în domeniul justiției.

Criticând modul în care funcționează instituțiile, Dan a afirmat: „Oamenii din vârf lucrează pentru mici rețele de interese, nu pentru binele public”.

Președintele a vorbit și despre riscurile generate de campaniile de dezinformare, subliniind că România este vizată de Moscova de aproximativ un deceniu. În același timp, el a avertizat că Statele Unite nu ar trebui să recurgă la practici nedemocratice pentru a influența politica europeană, precum finanțarea presei, „așa cum fac rușii”.

„Este în regulă ca politicienii americani să-și exprime opiniile. Dar ar fi o problemă dacă SUA ar încerca să influențeze politica în mod nedemocratic”, a conchis Nicușor Dan.

