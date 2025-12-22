David a reacționat la informațiile care au circulat în spațiul public, afirmând că nu există niciun plan guvernamental în acest sens. El a fost forțat să emită un comunicat oficial de dezmințire, subliniind că norma rămâne la 20 de ore pe săptămână, așa cum s-a aplicat din anul școlar 2025-2026.

„Am fost forțat ca ministru să dau o dezmințire, un comunicat, să spun că nu se pune problema”, a spus Daniel David.

Ministrul Educației a transmis ferm că norma didactică nu va crește în 2026. David a sugerat că astfel de știri ar putea fi propagate intenționat pentru a destabiliza sistemul educațional, cel mai mare bugetar al țării.

„Nu crește. Am mai văzut teorii conspiraționiste, apropo de ce discutam, parcă cineva încearcă să destabilizeze o țară, destabilizând, de multe ori, cel mai mare sistem bugetar. Și o poți face. Nu uitați că sistemul nostru, dacă luăm sistemul educațional și iau și cercetarea, este un sistem bugetar foarte mare. Și, uneori, mă gândesc că cineva încearcă intenționat să vină cu astfel de povești, adică am auzit discuții că cineva intenționează să crească norma nu la 22 de ore, asta a fost cândva, ci la 24 de ore. Am fost forțat ca ministru să dau o dezmințire, un comunicat, să spun că nu se pune problema. Deci, este o narațiune care vine, poate, din naivitate, poate, din teamă sau, uneori, poate pe o linie de ticăloșie.”, a spus acesta.