Locotenentul general Fanil Sarvarov, șeful direcției de instruire operațională a armatei din cadrul Statului Major General rus, a fost ucis, a declarat comisia.

💀 Officially, Lieutenant General of the Russian Federation, Fanil Sarvarov, was eliminated in Moscow.



A car bomb exploded in Moscow this morning. pic.twitter.com/HDbYH4GzkD — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 22, 2025

Comisia a declarat că una dintre versiunile investigate este că bomba a fost plasată de serviciile speciale ucrainene.

Potrivit serviciilor de urgență, mașina a explodat în curtea unei clădiri din sudul Moscovei. Incidentul a avut loc pe strada Iasenevaia.

Explozia s-a produs după ce șoferul a urcat în mașina sa, o Kia Sorento. Potrivit site-ului rusesc independent Baza, acesta a reușit să conducă câțiva metri înainte ca mașina să explodeze.

Bărbatul a rămas blocat în interiorul mașinii. După ce salvatorii au reușit să-l scoată, acesta a fost internat în stare critică.

Potrivit The Moscow Times, generalul Sarvarov a participat la operațiuni de luptă în Cecenia și în conflictul din Osetia-Ingușetia între 1992 și 2003. În 2015-2016, el a participat și la operațiunea din Siria.