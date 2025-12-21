UPDATE 09:03 - Zelenski ar vrea schimbarea șefului Comandamentului Aerian Sudic după atacurile din Odesa

Autoritățile de la Kiev iau în calcul înlocuirea șefului Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, după mai multe atacuri rusești asupra regiunii Odesa.

Informația a fost confirmată de președintele Volodimir Zelenski.

Președintele Zelenski a spus că Ucraina va consolida apărarea aeriană și structura de comandă din zonă.

„Întărim apărarea aeriană şi, să fim sinceri, vom întări şi comandamentul. Astăzi am ridicat această problemă privind înlocuirea comandantului… Cred că vor găsi un alt candidat. Pentru că trebuie să reacţionăm în timp util, rapid”, a spus el.

UPDATE 07:00 - Ofensiva diplomatică a Rusiei se mută pe axa Miami-Paris

După ce a raportat evoluții pozitive în cadrul negocierilor din Miami, Moscova a confirmat duminică faptul că este deschisă pentru o întrevedere cu președintele Emmanuel Macron

Kirill Dmitriev, trimisul Moscovei la negocierile din Miami privind Ucraina, a spus că s-au încheiat pozitiv discuțiile cu trimisul prezidențial american Steve Witkoff și cu Jared Kushner.

Informația apare în presa italiană Corriere della Sera, care citează surse rusești.