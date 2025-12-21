Valul de scumpiri care a lovit facturile la energie electrică se extinde și asupra sectorului gazelor naturale, unde consumatorii sunt avertizați să se aștepte la majorări substanțiale.

Odată cu apropierea datei de 1 aprilie 2026, momentul liberalizării complete a pieței, furnizorii au început deja să publice primele oferte pentru populație.

Aceste noi tarife vor fi diferențiate în funcție de zonele de distribuție, punând o presiune financiară suplimentară pe gospodării.

Impactul este vizibil în calculele preliminare: pentru un apartament cu două camere, unde factura medie lunară se situează în prezent la aproximativ 235 de lei, costurile sunt estimate să crească la 272 de lei după ridicarea plafonării.

Această diferență de aproape 40 de lei pe lună confirmă temerile experților privind dificultățile pe care le vor întâmpina consumatorii în adaptarea la noile prețuri de piață din primăvara anului 2026.

Noile tarife de la 1 ianuarie 2026

Preț actual (mediu): 235 lei

Preț estimat (post-liberalizare): 272 lei

Termen limită: 1 aprilie 2026

Sursa: ANRE