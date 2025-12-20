Primarul General al Capitalei a lansat un avertisment dur cu privire la viitorul serviciilor de utilități din București, subliniind că situația financiară a ajuns într-un punct critic. Edilul a explicat că o eventuală intrare în insolvență a Termoenergetica ar fi echivalentă cu falimentul automat, având în vedere că societatea a mai trecut printr-o procedură similară. În acest context, primarul solicită o implicare directă a Ministerului Energiei și a conducerii ELCEN pentru a renegocia structura costurilor și a producției.

Conform viziunii edilului, subordonarea ELCEN către Primăria Capitalei este singura soluție logică, având în vedere că municipalitatea este principalul client al producătorului de agent termic. Acesta a criticat actualul model de business al ELCEN, care prioritizează energia electrică în detrimentul celei termice, avertizând că fără colaborarea cu Primăria, compania de stat s-ar confrunta ea însăși cu falimentul.

În ceea ce privește transportul public, primarul a condiționat eficientizarea STB de o comunicare deschisă cu sindicatele. Acesta a transmis un mesaj clar liderilor sindicali: colaborarea pentru reorganizarea societății sub egida Primăriei este de preferat în locul discuțiilor cu un judecător sindic în cadrul unei proceduri de insolvență. Imaginea finală asupra restructurării STB va fi conturată după consultări extinse cu Ministerul Finanțelor și reprezentanții angajaților.