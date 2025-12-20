Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava va introduce o taxă simbolică de 10 lei pentru eliberarea documentelor care atestă ora nașterii sau a altor date cu caracter medical și personal din arhiva instituției. Precizarea vine să corecteze o eroare materială apărută în proiectul inițial aflat în dezbatere publică, unde suma fusese trecută eronat ca fiind de 100 de lei. Rectificarea oficială urmează să fie votată în ședința Consiliului Județean din 23 decembrie.

Decizia de a taxa aceste solicitări a fost determinată de creșterea numărului de cereri, multe dintre ele având scopuri neobișnuite pentru mediul medical. Reprezentanții spitalului admit că, deși este dreptul fiecărei persoane să își cunoască datele personale, eliberarea acestor informații — folosite adesea de părinți pentru realizarea de astrograme sau calcule astrologice — implică un efort administrativ de căutare în arhivă, mai ales pentru nașterile care au avut loc cu luni sau ani în urmă.

Purtătorul de cuvânt al unității sanitare, Tiberiu Brădățan, a explicat că taxa de 10 lei este unitară pentru orice tip de eliberare de documente solicitate în mod expres de pacienți sau aparținători. Măsura nu vizează îngreunarea accesului la informații, ci alinierea la costurile de procesare a datelor cu caracter personal practicate și în cazul altor documente administrative furnizate de spital.