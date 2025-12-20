Fermierii sunt sătui de dezastrul din agricultura românească și anunță că luni, 22 decembrie, își vor opri activitatea și vor ieși cu utilajele în stradă.

Aceștia contestă acordul dintre Uniunea Europeană și America de Sud, despre care spun că distruge agricultura europeană. De asemenea, ei dau vina inclusiv pe premierul Ilie Bolojan, despre care spun că „nu agreează agricultura din România”.

Cât despre Nicușor Dan, fermierii din cadrul mai multor asociații se întreabă ironic: ”Cu cine spune președintele că a discutat, că s-a consultat și ce fermieri au fost de acord cu acea înțelegere Mercosur?”

Reacția lor a venit la scurt timp după ce liderul de la Cotorceni a spus că despre acel acord: „Noi susținem, pentru că în urmă cu 3-4 luni, tocmai în urma faptului că am avut discuții cu agricultorii din România, am avut anumite rezerve care au fost depășite în urma acelor discuții”.

Ulterior, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România i-au cerut șefului statului să spună exact cu ce fermieri a discutat și să nu mai susțină acordul.

Totodată, ei s-au declarat dezamăgiți că președintele susține că au fost consultări și subliniază că nu au fost invitați la discuții.

Pe de altă parte, membrii Alianței pentru Agricultură și Cooperare îl acuză pe președintele Nicușor Dan că nu spune adevărul și susțin că nu au existat concluzii și nici comunicare cu fermierii din România. Mai mult, ei cer să existe un dialog real, nu unul închipuit.