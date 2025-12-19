Cât de rău se simte Dan Petrescu?

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a vorbit deschis despre situația delicată în care se află Dan Petrescu, mărturisind că vestea l-a afectat profund. Cei doi au o legătură veche, construită în anii petrecuți împreună la FC Național, atât din postura de jucător, cât și de antrenor.

„Când afli că un om apropiat trece printr-o astfel de dramă, nu ai cum să rămâi indiferent. Este genul de veste care te cutremură”, a transmis Iorgulescu la ProSport, subliniind impactul emoțional pe care l-a avut aflarea diagnosticului.

Potrivit declarațiilor sale, boala cu care se confruntă Dan Petrescu este una severă, iar tratamentul urmat este extrem de solicitant. Deși nu a dorit să ofere detalii medicale exacte, șeful LPF a confirmat că antrenorul se află sub tratament de chimioterapie, semn al gravității situației.

Relația apropiată dintre cei doi face ca distanța din ultima perioadă să fie una greu de gestionat. Președintele LPF a recunoscut că nu a mai luat legătura cu Dan Petrescu după ce a aflat amploarea problemelor de sănătate, tocmai din cauza sensibilității momentului.

Pe lângă lupta cu boala, Dan Petrescu ar fi fost afectat și de tensiunile din plan profesional. Problemele financiare cu care s-a confruntat CFR Cluj, clubul alături de care a obținut performanțe remarcabile, ar fi pus o presiune suplimentară asupra antrenorului.

Gestionarea unei echipe cu restanțe salariale, în contextul unor obiective ridicate, reprezintă o provocare majoră pentru orice tehnician, iar acest stres ar fi contribuit la starea generală dificilă prin care trece Dan Petrescu.

În prezent, întreaga comunitate fotbalistică își îndreaptă gândurile către fostul mare sportiv, sperând într-o evoluție pozitivă și într-o revenire cât mai grabnică.