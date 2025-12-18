Federația Română de Judo a transmis un mesaj de condoleanțe, exprimându-și profunda tristețe față de pierderea unei personalități care și-a dedicat întreaga viață acestui sport.

Judo-ul românesc, în doliu

De-a lungul carierei sale, Grigore Gheorghe a fost mai mult decât un antrenor: a fost un mentor și un formator de caractere. Sub îndrumarea sa, numeroși sportivi au obținut rezultate remarcabile, urcând pe podiumurile competițiilor naționale și internaționale. Mulți dintre aceștia au devenit campioni și repere pentru noile generații de judoka.

Un antrenor de judo a murit / Sursa foto - Facebook

Prin profesionalismul, pasiunea și devotamentul său față de tatami, Grigore Gheorghe a contribuit decisiv la dezvoltarea judo-ului românesc, lăsând în urmă o moștenire solidă și respectată. Influența sa se regăsește nu doar în performanțele sportivilor pe care i-a pregătit, ci și în valorile pe care le-a insuflat acestora.

Federația Română de Judo, alături de întreaga comunitate sportivă, este solidară cu familia îndoliată, cu apropiații și cu toți cei care l-au cunoscut și apreciat.