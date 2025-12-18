Utilizarea instalațiilor luminoase de Crăciun pe autovehicule poate atrage sancțiuni usturătoare, șoferii riscând amenzi de până la 1.300 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare.

Deși legislația nu interzice explicit decorarea mașinii, Codul Rutier restricționează orice modificare neomologată care poate periclita siguranța rutieră prin distragerea atenției, reducerea vizibilității sau orbirea celorlalți participanți la trafic.

Orice sistem de iluminare montat pe mașină trebuie să fie omologat de RAR și să respecte standarde stricte privind intensitatea și culoarea.

Deoarece decorațiunile festive nu îndeplinesc aceste criterii, utilizarea lor pe drumurile publice este ilegală. În cazurile grave, unde luminile imită semnalele speciale ale poliției sau sunt extrem de puternice, agenții constatatori pot decide chiar scoaterea temporară a vehiculului din circulație.

Pentru a marca sărbătorile în siguranță, șoferii pot opta pentru mici ornamente interioare sau luminițe cu baterii, cu condiția ca acestea să nu afecteze câmpul vizual al conducătorului auto. De asemenea, sunt permise autocolantele temporare pe caroserie, dacă nu acoperă blocurile optice sau suprafețele vitrate.

Orice modificare adusă aspectului sau structurii mașinii, de la aplicarea foliilor pe geamuri până la schimbarea culorii sau montarea unor accesorii externe, trebuie realizată în unități autorizate și omologată ulterior la RAR. Nerespectarea acestor pași atrage nu doar amenzi, ci și riscul pierderii garanției producătorului sau a protecției oferite de polița de asigurare CASCO.