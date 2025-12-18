Ingrediente:

Pentru coaste:

1 kg coaste de porc

2 linguri miere

1 lingură muștar

1 linguriță boia dulce

1 linguriță boia afumată

1 linguriță sare

½ linguriță piper

2 căței usturoi pasați

2 linguri ulei

1 linguriță cimbru uscat.

Pentru garnitura de mere:

3 mere mari

1 lingură unt

1 linguriță miere

crenguțe de rozmarin proaspăt

Mod de preparare

Mai întâi vei pregăti coastele pe care le vei folosi întregi, neporționate. Acestea necesită un timp de marinare cu condimente enumerate în listă, pentru a deveni gustoase și suculente.

Cum prepari coaste de porc cu mere și rozmarin

Tamponează coastele cu un șervet ca să elimini excesul de umezeală. Amestecă mierea cu muștarul, boiaua dulce și afumată, sarea, piperul, usturoiul, uleiul și cimbrul până obții o pastă groasă. Unge coastele pe toate părțile cu această marinadă și masează-le bine. Așază-le într-o tavă, acoperă-le cu folie și lasă-le la rece măcar o oră, ideal peste noapte.

Spală merele și taie-le în sferturi fără să le cureți de coajă. Pune-le în tavă în jurul coastelor, adaugă untul tăiat cubulețe și stropește-le cu mierea. Așază câteva crenguțe de rozmarin printre ele pentru aromă.

Preîncălzește cuptorul la 160°C și gătește coastele acoperite timp de aproximativ două ore, până devin foarte fragede. Scoate folia, ridică temperatura la 200°C și continuă coacerea până se formează o crustă lucioasă și rumenă. Stropește coastele cu sosul din tavă ca să le glazurezi frumos.

Lasă-le să se odihnească zece minute înainte să le tai, apoi servește-le cu merele coapte și rozmarinul aromat.

Aceste coaste de porc cu mere și rozmarin gătite lent la cuptor se transformă într-o carne extrem de fragedă, care se desprinde ușor de pe os, dar păstrează totuși textura potrivită. Iar glazura, ușor lipicioasă, cu note de miere, boia și usturoi, creează acel contrast perfect cu sucul merelor.