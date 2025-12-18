Rugat să recite prima strofă a Imnului Național, liderul USR s-a încurcat în versuri și chiar l-a pufnit râsul. În cele din urmă, Fritz a primit ajutor din platou și a continuat versurile, vizibil încurcat.

„Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, din care te-adânciră, în care te-adânciră, aaa... Acum trebuie să încep să cânt ca să-mi... Barbarii de tirani, acum ori niciodată croiește-ți altă soartă, aaa... (începe să cânte) Scuze... chiar nu vreau să cânt... aaaa... Acum ori niciodată, acum iar o să fie breaking news, croiește-ți altă soartă. (Prezentatorul îl ajută și îi suflă „în care te-adânciră”) Barbarii de tirani... asta nu era în prima parte? (îi suflă din platou) Și cruzii tăi dușmani, așa, la care să se închine, și cruzii tăi dușmani, așa este.”, a declarat Dominic Fritz.