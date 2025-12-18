Fritz, moment stânjenitor la recitarea imnului național. Gafă monumentală în direct, cu o zi înainte de jurământ - VIDEO

Dominic Fritz, proaspătul cetățean român, nu cunoaște imnul național (foto: arhivă)
Dominic Fritz, proaspătul cetățean român, nu cunoaște imnul național (foto: arhivă)

Cu o zi înainte de a depune jurământul de credință, Dominic Fritz, a avut un moment stânjenitor în direct. Primarul Timișoarei, proaspătul cetățean român nu cunoaște imnul național „Deșteaptă-te române”.

Rugat să recite prima strofă a Imnului Național, liderul USR s-a încurcat în versuri și chiar l-a pufnit râsul. În cele din urmă, Fritz a primit ajutor din platou și a continuat versurile, vizibil încurcat. 

„Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, din care te-adânciră, în care te-adânciră, aaa... Acum trebuie să încep să cânt ca să-mi... Barbarii de tirani, acum ori niciodată croiește-ți altă soartă, aaa... (începe să cânte) Scuze... chiar nu vreau să cânt... aaaa... Acum ori niciodată, acum iar o să fie breaking news, croiește-ți altă soartă. (Prezentatorul îl ajută și îi suflă „în care te-adânciră”) Barbarii de tirani... asta nu era în prima parte? (îi suflă din platou) Și cruzii tăi dușmani, așa, la care să se închine, și cruzii tăi dușmani, așa este.”, a declarat Dominic Fritz.

