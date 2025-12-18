Controalele au vizat 19 companii, în special mari retaileri și hipermarketuri, unde s-au constatat depășiri ale adaosului comercial în 11 cazuri.​

Măsura vizează produse esențiale precum pâine, lapte, ouă, ulei, carne, legume, cartofi, zahăr și unt, pentru a contracara inflația alimentară. Inspectorii au analizat întregul lanț comercial, de la producție și import până la retail, nu doar prețul de la raft.​

Dintre cele 11 sancțiuni, 10 au fost aplicate hipermarketurilor, cu amenzi între 100.000 și 2 milioane de lei per caz. Aceasta demonstrează că marii retaileri sunt principalii vizați, nu micii comercianți.​

Statul nu se limitează la verificarea etichetei finale. Inspectorii urmăresc întregul parcurs comercial: de la producție și distribuție, până la import și vânzarea în magazine. Cu alte cuvinte, nu contează doar „cât costă la raft”, ci și motivele pentru care prețul ajunge acolo.

Amenzile aplicate nu vizează exclusiv nivelul prețurilor, ci marchează o schimbare în modul în care statul se raportează la marile lanțuri comerciale.

Pentru prima dată după mult timp, autoritățile afirmă deschis că analizează structura prețului, nu doar aspectele fiscale. Se transmite astfel că plafonarea nu este un gest simbolic, ci un mecanism verificabil, iar controalele vor continua în perioada sărbătorilor – momentul în care tentația de a majora prețurile este cea mai mare.

Mesajul transmis de autorități este că în perioadele de consum intens, statul va fi mult mai puțin tolerant față de „ajustările creative” de preț.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a precizat că monitorizarea va continua, cu accent pe marii retaileri, pe importuri și achiziții intracomunitare, precum și pe operatorii considerați cu risc fiscal ridicat.