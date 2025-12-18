Ministrul Economiei și interimarul la Apărare, Radu Miruță, este nominalizat pentru a prelua în mod oficial Ministerul Apărării Naționale. Potrivit surselor Realitatea Plus, mâine are loc nominalizarea miniștrilor, după lungi negocieri.

Astfel, „rezistii” au stabilit că Radu Miruță ar fi cel mai potrivit pentru ocuparea acestei funcții, în timp ce la Ministerul Economiei ar urma să vină Irineu Darău.

De asemenea, Radu Miruță a fost amendat cu aproximativ 3000 de euro după ce și-ar fi numit favoriții în fruntea unei companii de stat. Este vorba despre Avioane Craiova, acolo unde Miruță spune că ar fi intervenit pentru că era un interimar de 9 ani.

Mai grav este însă faptul că acesta a recunoscut și a acceptat sancțiunea și a declarat că ar face din nou acest lucru, chiar dacă ar trebui să vină cu bani de acasă. Declarația sa ridică foarte multe semne de întrebare, pentru că specialiștii spun că aici este vorba de abuz de putere.