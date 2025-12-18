Tupeu incredibil în tabăra reziștilor. Ministrul economiei este propus de USR să ia oficial portofolul apărării după ce a primit o amendă de 15000 mii de lei de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Controversele apar după ce și-a numit unul dintre favoriți în fruntea unei instituții-cheie. Mai șocant este faptul că spune ca ar face-o din nou.