Roz și auriu pentru iubire și bani
Este vorba astfel despre roz și auriu. În timp ce auriul simbolizază succesul și banii, rozul aduce iubire, liniște și relații armonioase.
Arămiu sau verde perlat pentru vndecare
Persoanele care doresc o energie mai profundă, arămiul combinat cu auriul sau rozul activează transformări karmice.
Totodată, verdele perlat este recomandat pentru vindecare, sănătate și noi începuturi.
Alegerea culorilor potrivite în noaptea dintre ani atrage energii pozitive și echilibru pentru anul care urmează, potrivit jurnalul.ro.