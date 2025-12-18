Culorile Revelionului 2026: Ce să porți în noaptea dintre ani pentru a avea parte de fericire

Aceste culori trebuie purtate de Revelion, pentru a atrage norocul și fericirea. Iată ce spune superstiția!

Roz și auriu pentru iubire și bani

Este vorba astfel despre roz și auriu. În timp ce auriul simbolizază succesul și banii, rozul aduce  iubire, liniște și relații armonioase.

Arămiu sau verde perlat pentru vndecare

Persoanele care doresc o energie mai profundă, arămiul combinat cu auriul sau rozul activează transformări karmice.

Totodată, verdele perlat este recomandat pentru vindecare, sănătate și noi începuturi.

Alegerea culorilor potrivite în noaptea dintre ani atrage energii pozitive și echilibru pentru anul care urmează, potrivit jurnalul.ro.

