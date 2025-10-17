În credința populară românească, zbaterea ochiului este un semn prevestitor. Se spune că ochiul drept și ochiul stâng anunță lucruri diferite, uneori chiar opuse.

Semnificații pozitive ale ochiului drept

Când se zbate ochiul drept, oamenii cred de obicei că urmează

O bucurie neașteptată

O întâlnire cu o persoană plăcută

Primirea unei vești bune

Revederea cu cineva drag

Gânduri frumoase din partea cuiva apropiat

În anumite regiuni ale țării, se spune că atunci când ochiul drept tresare, cineva te pomenește cu drag sau îți poartă dorul.

Ce înseamnă când ți se zbate ochiul stâng

Zbaterea ochiului stâng este, în general, interpretată într-o notă mai puțin optimistă. În tradiție, acest fenomen poate anunța:

O veste neplăcută

O supărare sau o dezamăgire

O pagubă sau un conflict

Critici sau vorbe negative despre tine

În unele zone se spune că ochiul stâng care tresare anunță lacrimi sau îngrijorări, însă există și interpretări mai blânde, care văd acest semn ca pe un avertisment de care ar trebui să ții cont.

