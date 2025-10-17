În credința populară românească, zbaterea ochiului este un semn prevestitor. Se spune că ochiul drept și ochiul stâng anunță lucruri diferite, uneori chiar opuse.
Semnificații pozitive ale ochiului drept
Când se zbate ochiul drept, oamenii cred de obicei că urmează
-
O bucurie neașteptată
-
O întâlnire cu o persoană plăcută
-
Primirea unei vești bune
Revederea cu cineva drag
Gânduri frumoase din partea cuiva apropiat
În anumite regiuni ale țării, se spune că atunci când ochiul drept tresare, cineva te pomenește cu drag sau îți poartă dorul.
Ce înseamnă când ți se zbate ochiul stâng
Zbaterea ochiului stâng este, în general, interpretată într-o notă mai puțin optimistă. În tradiție, acest fenomen poate anunța:
O veste neplăcută
O supărare sau o dezamăgire
O pagubă sau un conflict
Critici sau vorbe negative despre tine
În unele zone se spune că ochiul stâng care tresare anunță lacrimi sau îngrijorări, însă există și interpretări mai blânde, care văd acest semn ca pe un avertisment de care ar trebui să ții cont.
Zbaterea ochiului stâng este, în general, interpretată într-o notă mai puțin optimistă. În tradiție, acest fenomen poate anunța:
O veste neplăcută
O supărare sau o dezamăgire
O pagubă sau un conflict
Critici sau vorbe negative despre tine
În unele zone se spune că ochiul stâng care tresare anunță lacrimi sau îngrijorări, însă există și interpretări mai blânde, care văd acest semn ca pe un avertisment de care ar trebui să ții cont.
Ce trebuie să faci pe 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiceiul de la care nu trebuie să se abată niciun creștin