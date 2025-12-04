Potrivit ultimelor documente, în urmă cu aproape două luni, rezista Diana Buzoianu și oficiali din cadrul Hidroelectrica și Apele Române s-au întâlnit la Paltinu să discute urgența. Acestea reflectă faptul că ministrul Mediului știa despre riscul de turbiditate în apa din lacul Paltinu, dar a tăcut și nu a spus nimic public. De cealaltă parte, prefectul de Prahova și directorul pus de Buzoianu la Apele Române, Florin Ghiță, anunță că apa ar putea fi redată oamenilor mai devreme de luni.





"Apa a plecat din baraje, a ajuns în stație. A început de aseară procesul de tratare a acesteia. Fără să ne hazardăm, avem speranțe ca acel termen care a fost avansat acum câteva zile, cum că apa va ajunge la populație abia luni, va fi scurtat. Avem această speranță", a declarat Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova.



"Sperăm ca în acest weekend să avem și apă la robinet", a transmis Florin Ghiță, director general al Apelor Române.



Nicușor Dan sare în apărarea ministrei rezist a Mediului după ce PSD i-a cerut demisia, iar acum, președintele dă vina pe Apele Române.



"În astfel de situații trebuie să stabilim vinovații. În opinia mea, dar bineînțeles, sunt autorități de control care vor face asta, în opinia mea, vinovăția este la Apele Române.



Noi avem niște proiectanți, proiectanții fac niște proiecte, după care se duc la autoritățile statului și ei scriu acolo că nu există niciun pericol și se întâmplă că ce zic ei că nu e un pericol, se întâmplă că plouă sau sunt niște fenomene și aceste pericole nu au fost prevenite. Asta este situația generală", a declarat Nicușor Dan.



Oamenii din Câmpina nu mai au nicio speranță. De cinci zile nu mai au apă și stau în fiecare zi la cozi pentru câteva sticle. Oamenii îi acuză pe cei responsabili că nu fac nimic să îi ajute.