Florin Mitroi a anunțat oficial joi, 18 decembrie, renunțarea la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, invocând o „dezamăgire profundă” față de blocajele politice și lipsa de sprijin instituțional.

Într-un mesaj public, acesta a explicat că decizia, deși dificilă, a fost luată din respect pentru cetățeni, considerând că demnitatea personală este mai importantă decât păstrarea unei funcții în care se simte limitat și îngrădit.

Motivele demisiei: „Sunt interese mărunte și indiferență”

Fostul președinte al CJ Constanța a lansat critici dure la adresa clasei politice locale, declarându-se „siderat” de eforturile unora de a menține județul într-o stare de subdezvoltare pentru a servi interese obscure. Mitroi a subliniat că s-a aflat în fața unei dileme morale. Prima opțiune. Să rămână în funcție până la finalul mandatului, riscând să dezamăgească populația prin lipsa de rezultate concrete cauzată de presiunile externe. A doua opțiune. Să demisioneze pentru a-și păstra onoarea și pentru a căuta alte căi de a sprijini comunitatea, în afara unui sistem pe care îl consideră ostil investițiilor.

Bilanțul unui mandat scurt, dar tensionat

Pe parcursul activității sale, Florin Mitroi susține că a încercat să impună transparența instituțională și a luat decizii radicale, precum anularea unor contracte pe care le-a considerat incorecte. Deși pleacă din fruntea județului, el a precizat că acest gest nu reprezintă o capitulare, ci o formă de protest față de un mod de a face administrație bazat pe indiferență și conservarea privilegiilor.

În finalul mesajului său, Mitroi și-a exprimat recunoștința față de colaboratori și presă, transmițând speranța că viitoarea conducere a Consiliului Județean va avea puterea de a continua proiectele demarate. El a reafirmat angajamentul său de a rămâne implicat în dezvoltarea județului Constanța, chiar și fără a mai deține o funcție oficială în cadrul instituției.