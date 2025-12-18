Sursele Realitatea PLUS vorbesc despre o întâlnire în derulare la Vila Lac, acolo unde s-a reunit Biroul Permanent al Partidului Național Liberal (PNL). Conform surselor citate, în cadrul întâlnirii Ilie Bolojan îl atacă pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

Este extrem de interesantă această abordare a premierului, cel care conduce, totodată, PNL, în contextul în care recent Predoiu a fost decorat de americani. De asemenea, a avut o întâlnire cu șeful FBI.

Practic, în acest moment la nivel de conducere în statul român pare că Predoiu este singurul care mai are canal cu partenerii strategici.

Cu toate astea, Ilie Bolojan - cel care o sprijină și o protejează pe Diana Buzoianu - după ce am văzut că moțiunea simplă împotriva acesteia a trecut și, chiar și în aceste condiții, nu a revocat-o de la Ministerul Mediului. În schimb, îl atacă pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

Totul a pornit după ce Predoiu a fost indicat responsabil în documentarul Recorder în care se vorbește despre problemele din Justiție.