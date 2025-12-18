Trebuie precizat că show-ul Metallica, programat pe 13 mai 2026, este sold out, în timp ce concertul Iron Maiden se bucură de mii de bilete vândute în fiecare zi.

Secretarul general Justin Ștefan susține că închirierea stadionului pentru evenimente non-sportive încalcă destinația sa legală de educație fizică și sport, mai ales în perioada rundelor decisive ale SuperLigii (2-24 mai 2026), în care se decid atât campioana Superligii, cât și echipele retrogradare în eșaloanele inferioare.

Trebuie menționat că FCSB și Dinamo sunt cele două echipe din Superliga care joacă meciuri pe Arena Națională.

După finalizarea lucrărilor, Primăria Generală a Bucureștiului a preluat administrarea Arenei Naționale. De-a lungul anilor, autoritățile au închiriat cel mai mare stadion al țării și pentru alte evenimente, nu doar pentru meciuri de fotbal, ceea ce a afectat, de multe ori, echipele care evoluează acolo.

Oficialul LPF a anunțat notificarea Primăriei și posibile acțiuni în instanță pentru anularea contractelor de închiriere, dacă șansele de câștig sunt reale.

„Sportul trebuie să aibă prioritate în fața oricărui alt eveniment”, a precizat Ștefan, subliniind nevoia de principii transparente pentru cluburile care depind de arenă.​

Conflictul riscă să afecteze fanii trupelor metal, dar și programul fotbalistic, generând un litigiu major asupra utilizării viitoare a stadionului administrat de municipalitate.

„Există o Hotărâre de Guvern din 2006 care se referă la trecerea Arenei Naționale din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

La articolul 2 din această Hotărâre găsim un articol care spune următoarele: 'Consiliul General al Municipiului București are obligația să mențină destinația actuală a imobilelor, respectiv de organizare și desfășurare a activității de educație fizică și sport.'

Cum trebuie interpretată această dispoziție legală pe înțelesul tuturor? În sens strict, dacă închiriezi Arena Națională pentru altceva decât activități sportive încalci legea. În sens larg, în măsură în care am accepta o interpretare mai puțin rigidă a legii, este inacceptabil ca sportul să nu aibă prioritate pe Arena Națională în față oricărui alt eveniment care nu este de natură sportivă.

Prin urmare, în ceea ce privește evenimentele organizate pe Arena Națională, legea nu se limitează la a acorda prioritate activităților sportive în raport cu alte tipuri de evenimente, ci instituie o veritabilă exclusivitate în favoarea acestora.

În zilele următoare vom notifica Primăria municipiului București asupra acestor aspecte și vom solicita agrearea unor principii transparente de lucru care să permită cluburilor din Superliga să își desfășoare activitatea în condiții normale.

Împreună cu echipa de avocați a Ligii Profesioniste de Fotbal luăm în calcul inclusiv posibilitatea de a solicita instanței judecătorești competente anularea contractelor de închiriere pentru cele două concerte în măsura în care vom aprecia că avem șanse de a câștiga în instanță un astfel de conflict juridic”, a scris Justin Ștefan, pe Facebook.

Textul Hotărârii nr. 499 din 19 aprilie 2006 care arată că sportul este prioritar și nu evenimente de altă natură

Articolul 1

Se aprobă trecerea imobilelor situate în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, compuse din construcţie şi terenuri având destinaţia de baze sportive, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Bucureşti, în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Articolul 2

Consiliul General al Municipiului Bucureşti are obligaţia să menţină destinaţia actuală a imobilelor, respectiv de organizare şi desfăşurare a activităţii de educaţie fizică şi sport.

Articolul 3

Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 4

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, unor federaţii sportive naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003.