Printre cele mai tinere victime ale sale s-a numărat un copil de doar patru ani, care a supraviețuit după ce a suferit două stopuri cardiace în urma unei operații de rutină de scoatere a amigdalelor. La polul opus, cea mai în vârstă victimă avea 89 de ani. Frédéric Péchier, considerat odinioară de colegi un „anestezist de elită”, a intrat în vizorul autorităților în 2018, fiind suspectat că a otrăvit pacienți în două clinici din Besançon între anii 2008 și 2017.

Închisoare pe viață, deși ar putea ieși după 22 de ani

Anestezistul a fost condamnat la închisoare pe viață, cu o perioadă de siguranță de cel puțin 22 de ani. Procurorii l-au descris drept „unul dintre cei mai mari criminali din istoria sistemului judiciar francez”. Prima sa victimă identificată a fost Sandra Simard, o femeie de 36 de ani care a suferit un stop cardiac subit în timpul unei intervenții la coloana vertebrală. Deși Péchier a intervenit atunci pentru a-i salva viața, pacienta a intrat ulterior în comă. Analizele efectuate pe pungile de perfuzie au scos la iveală o concentrație de potasiu de 100 de ori mai mare decât cea normală, declanșând astfel semnalul de alarmă.

A recunoscut posibilitatea ca pacienții să fi fost otrăviți, însă a negat categoric orice implicare personală

În timpul procesului, care s-a întins pe parcursul a peste trei luni, Péchier a recunoscut posibilitatea ca pacienții să fi fost otrăviți, însă a negat categoric orice implicare personală. „O spun din nou: nu sunt un otrăvitor... am respectat întotdeauna jurământul lui Hipocrate”, s-a apărat acesta. În replică, procurorii l-au supranumit „Doctorul Moarte”, acuzându-l că a transformat clinica într-un cimitir și că a adus rușine întregii profesii medicale.

Fostul medic are la dispoziție 10 zile pentru a ataca decizia

Procurorul de stat, Christine de Curraize, l-a descris drept un „ucigaș în serie” cu o personalitate „extrem de distorsionată”, în ciuda educației sale privilegiate, fiind el însuși fiul unui medic anestezist. Anchetatorii au analizat peste 70 de raportări de „evenimente adverse grave” — incidente medicale negative subite și neașteptate. Tatăl copilului de patru ani (care acum are 14 ani) a sintetizat drama prin care au trecut victimele: „Ceea ce ni s-a întâmplat este un coșmar. Am avut încredere în medicină și ne simțim trădați”.

Fostul medic are la dispoziție 10 zile pentru a ataca decizia, un eventual apel putând relua cazul în cursul anului viitor.