Președintele Vladimir Putin a descris atacul inițial drept un test reușit, prezentând utilizarea rachetei în luptă ca pe un avertisment direct la adresa Statelor Unite și a Marii Britanii. Mesajul a fost transmis în contextul în care aceste state analizau posibilitatea de a furniza Ucrainei armament cu rază lungă de acțiune, capabil să lovească adânc în interiorul teritoriului rus.

Luna trecută a demarat producția de serie a sistemelor Oreșnik

Luna trecută, liderul de la Kremlin a confirmat că Rusia a început deja demersurile pentru producția de serie a sistemului Oreșnik. Putin a lăudat anterior puterea de distrugere a rachetei, comparând-o cu cea a unei arme nucleare și susținând că este imposibil de interceptat, deși unii experți internaționali s-au arătat sceptici față de aceste afirmații.

„Până la sfârșitul acestui an, noul sistem de rachete hipersonice cu rază medie de acțiune Oreșnik va fi introdus în serviciul de luptă”, a declarat Putin miercuri, în cadrul unei reuniuni extinse cu înalți oficiali militari la Moscova.

Rusia are de gând să instaleze sistemele Oreșnik și pe teritoriul Belarusului

Mai mult, Rusia intenționează să desfășoare acest sistem și pe teritoriul statului vecin Belarus, care are granițe comune atât cu Ucraina, cât și cu state membre NATO. Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a confirmat recent că rachetele Oreșnik vor intra în serviciu de luptă în țara sa până la finalul anului 2025.

În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că raza de acțiune a acestor rachete reprezintă o amenințare directă la adresa întregii Europe. El a solicitat guvernelor occidentale să impună sancțiuni drastice companiilor rusești implicate în dezvoltarea acestei noi tehnologii militare.