Începând cu ora 10:00, vor ieși oamenii în stradă în fața Palatului Cotroceni, unde își vor striga nemulțumirile față de actuala clasă politică până la ora 14:30.
Vor ieși în stradă oameni din toate categoriile socio-profesionale ca să apere interesele salariaților.
Oamenii spun că toate măsurile luate până în acest moment de Guvernul Bolojan au fost împotriva lor și că au fost lăsați fără apărare în fața austerității. Majorările de taxe, scumpirile în lanț, pensiile impozitate și veniturile înghețate au scăzut drastic puterea de cumpărare a românilor. Sindicaliștii spun că în cazul în care statul nu va lua urgent măsuri, atunci vor declanșa și grevă generală în mai multe domenii cheie.