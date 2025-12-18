O decizie extrem de importantă a magistraților de la Tribunalul București în cazul liderului suveranist Călin Georgescu, o decizie definitivă și irevocabilă, fără o altă cale de atac.

În exclusivitate, avem inclusiv pledoaria liderului suveranist Călin Georgescu din fața completului de judecată din cadrul procesului.

„Doamnă președinte, fiind unul dintre cetățenii acestei țări care se confruntă cu un abuz evident, am o singură apărare și aceea este legea. Am încredere în justiție până la capăt”, a mai declarat Călin Georgescu.

Între timp, avem și argumentele avocaților expuse în fața completului din sala de judecată în cadrul acestui termen extrem de important de contestare a deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 pentru prelungirea măsurii preventive de control judiciar. Atenție, măsură care a fost dispusă încă de la începutul acestui an în primul dosar penal trimis în judecată.

Iar avocații lui Călin Georgescu spun că este a cincea oară când se cere această prelungire de control judiciar. „Observ că judecătorul de la Judecătoria Sectorului 1 menționează că persoana în cauză reprezintă un pericol social. Trei martori au fost audiați de către procurori, care nu confirmă ceea ce spun și acuzațiile care sunt expuse de către anchetatori”, a declarat avocatul lui Călin Georgescu.

Urmează, de altfel, și alte termene extrem de importante în perioada imediat următoare, atât în instanță, cât și în alte dosare pe care le are pe rol Călin Georgescu.