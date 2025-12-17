Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere, au pus în aplicare, miercuri, 13 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Vâlcea, într-o cauză privind spălarea banilor şi complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, ambele în formă continuată, anunță DIICOT într-un comunicat.

Probele administrate au relevat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecţi, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au pus la dispoziţia membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, care au fost utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activităţi infracţionale.

Astfel, aceştia au racolat mai multe persoane care, utilizând acte de identitate reale sau falsificate, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România şi străinătate în care au oferit ca date de contact numere de telefon indicate de către suspecţi.

O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, în urma acţiunii de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului, iar alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesivă şi retragerea în numerar a produsului infracţional.

Persoanele vătămate din România şi din străinătate, erau de regulă autorităţi publice, instituţii publice şi instituţii de interes public.

Activitatea infracţională s-a desfăşurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum şi în altele state.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acţiunea beneficiază de sprijinul reprezentanţilor EUROPOL şi suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.