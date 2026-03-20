PSD îi cere lui Bolojan să nu mai tergiverseze luarea unor măsuri de urgență în criza scumpirii carburanților

Sursă: realitatea plus, realitatea.net

​PSD îi solicită premierului Ilie Bolojan să analizeze și să ia urgent o decizie în privința propunerilor miniștrilor PSD de la Energie și Agricultură pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la combustibili, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Într-un comunicat, PSD subliniază că cei doi miniștri au formulat soluții, imediat după declanșarea crizei globale a țițeiului, însă acestea au rămas blocate pe circuitul guvernamental din cauza indeciziei lui Ilie Bolojan.

​"Este un nou blocaj nejustificat, care îi afectează pe români și toată economia!

​Peste tot în lume, guvernele au inițiat măsuri ferme și acționează pentru a-și proteja cetățenii și firmele în urma șocului produs pe piața internațională a țițeiului și a altor produse derivate.

Advertising

Advertising

​În acest context al schimbărilor majore și rapide care se produc la nivel global, lipsa unei decizii nu mai reflectă calcul atent sau cumpătare, ci o incapacitate gravă de a reacționa pentru prevenirea unor riscuri ce pot afecta populația și economia națională.

​România nu își mai permite astfel de blocaje! Fiecare zi de întârziere în formularea unei decizii guvernamentale în această chestiune amplifică îngrijorările și incertitudinile din societate și economie.

​România are nevoie de un guvern responsabil, care să fie capabil să reacționeze rapid și hotărât pentru preîntâmpinarea crizelor de la pe plan internațional!" se arată în comunicatul PSD.