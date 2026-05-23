Telefoanele mobile, interzise elevilor inclusiv în pauze. Proiect depus la Camera Deputaților

Un proiect de modificare a Legii învățământului preuniversitar, depus la Camera Deputaților, propune interzicerea telefoanelor mobile pentru elevi pe întreaga perioadă a cursurilor, inclusiv în pauze și în activitățile extrașcolare.

Potrivit propunerii legislative, elevii vor fi obligați să predea dispozitivele la începutul zilei, acestea urmând să fie depozitate în spații special amenajate.

Interdicția se aplică tuturor nivelurilor de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Singurele excepții permise sunt utilizarea în scop educativ sau în spații autorizate prin regulamentul intern al unității.

Nerespectarea regulilor poate atrage confiscarea temporară a telefonului și predarea acestuia către părinți.

Proiectul mai prevede consiliere psihologică obligatorie pentru elevi, extinderea monitorizării audio-video în școli, precum și obligația părinților de a sesiza orice act de violență din incinta unității școlare.