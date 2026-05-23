Ungaria reintroduce interdicţia importurilor agricole din Ucraina. Ordin la graniță

Peter Magyar, noul premier al Ungariei, cere interzicerea importurilor agricole din Ucraina. Interdicția fusese introdusă în aprilie 2023 de guvernul lui Viktor Orban, ca parte a unui pachet de măsuri de urgență.

Noile restricții vizează carnea de porc, vită şi pasăre, ouă, miere, legume, cereale, făină, ulei de floarea-soarelui, seminţe, precum şi produse procesate precum pâinea sau vinul. În total, restricţiile acoperă peste 20 de categorii de bunuri agricole.

Autorităţile de la Budapesta susţin că problema principală este legată de produsele ucrainene care ajung pe piaţa Uniunii Europene fără a fi reexportate, ceea ce ar crea presiune asupra producătorilor locali.

„Nu vom permite ca importurile ucrainene să pună în pericol mijloacele de trai ale fermierilor maghiari”, a declarat ministrul agriculturii, Szabolcs Bona.

Decizia vine într-un context politic sensibil, în care relaţiile economice dintre Uniunea Europeană şi Ucraina sunt marcate de dezbateri privind accesul produselor ucrainene pe piaţa comunitară, în condiţiile sprijinului acordat Kievului în contextul războiului.

Reprezentanţii guvernului de la Budapesta susţin că restricţiile au fost eliminate anterior în urma unei erori de reglementare, situaţie pe care actualul executiv o consideră inacceptabilă şi care trebuie corectată rapid.

Măsuri similare au fost adoptate anterior și de Polonia și Slovacia, care au impus restricții unilaterale asupra unor importuri din Ucraina, în ciuda avertismentelor repetate ale Comisiei Europene.

Unele state din regiune spun că au luat aceste măsuri pentru protejarea fermierilor locali, deoarece se tem de impactul concurenței generate de un mare producător agricol precum Ucraina.