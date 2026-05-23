Alertă hidrologică. Cod galben de inundații pe râurile din trei județe din țară, până duminică dimineață
FOTO: Arhivă
Hidrologii au emis, sâmbătă, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până duminică dimineața, pe râurile din trei județe.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că în intervalul 23 mai, ora 12:00 - 24 mai, ora 09:00, se pot produce creșteri de debite și niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad - afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Băcești - amonte S.H. Bârlad (județele: Vaslui, Iași și Neamț).
De asemenea, se ridică începând cu data de 23 mai, ora 12:00, Atenționarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.
Atenționarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională 'Apele Române', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A, Administrațiile Bazinale de Apă: Mureș, Olt, Buzău-Ialomița, Siret și Prut-Bârlad.
Citește și:
- 12:15 - Crestonomia internațională: eficiența ca pilon al ordinii globale
- 12:06 - Bogdan Hossu spulberă noua lege a salarizării. ”Sporurile pentru condițiile de muncă au scăzut” -VIDEO
- 11:42 - AUR propune o lege pentru recuperarea investițiilor făcute din banii publici
- 11:28 - Alertă aeriană la granița României. Noi atacuri cu drone, a fost emis un mesaj Ro-ALERT. Anunțul MApN
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News