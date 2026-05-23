Explozie la o Centrală din București. Este risc de BLACKOUT. A fost emis un mesaj RO-ALERT-VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă la CET Vest, de pe Bulevardul Timișoara din Capitală. Din primele informații, flăcările au izbucnit la un tablou electric și există riscul să se răspândească la o clădire din apropiere.

UPDATE - Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert în care li se cere cetățenilor să lase libere cările de acces pentru forțele de intervenție.

UPDATE - ISU: În acest moment, a fost realizat un dispozitiv de intervenție, având în vedere faptul că reprezentanții obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”În urmă cu scurt timp, pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe Bulevardul Timișoara, Sector 6, București”, au transmis reprezentanți ISU.

Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum și urmează să fie remis un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației.

La fața locului intervin 8 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și 2 ambulanțe SMURD.