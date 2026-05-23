Explozie puternică într-un doc naval din New York. O persoană a fost rănită și alte 36 au fost rănite

O explozie puternică produsă la un șantier de reparații navale din Staten Island, un district al orașului New York City, a provocat o tragedie vineri, soldată cu un mort și zeci de răniți. Incidentul s-a produs în timpul intervenției pompierilor, care încercau să stingă un incendiu izbucnit la fața locului și să salveze două persoane rămase blocate în interior.

Un şef de pompieri a suferit o fractură la tâmplă şi o hemoragie cerebrală şi a fost intubat, au declarat oficialii. Un alt pompier se afla în stare gravă, dar stabilă.

„A fost o situaţie de urgenţă complexă, care a evoluat rapid. Echipele de intervenţie au făcut ceea ce fac întotdeauna: au alergat spre pericol pentru ca alţii să poată scăpa în siguranţă”, a declarat reporterilor primarul New York-ului, Zohran Mamdani.

Autorităţile nu au oferit detalii despre persoana care a decedat, cu excepţia faptului că este un civil.

O anchetă amănunţită va începe odată ce incendiul va fi complet stins, a spus Zohran Mamdani.

Incidentul a avut loc în zona Richmond Terrace din cartierul Staten Island, o zonă a oraşului New York situată de cealaltă parte a portului faţă de Manhattan.