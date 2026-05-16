Un nou proiect suveranist pe scena politică: Luis Lazarus lansează Partidul „Dreptate și Frăție” VIDEO

Europarlamentarul Luis Lazarus face un pas decisiv în politica românească și lansează sâmbătă, 16 mai 2026, o nouă formațiune politică. Intitulat Partidul „Dreptate și Frăție”, proiectul se poziționează ca o mișcare suveranistă și anti-sistem, strângând în jurul său figuri marcante ale culturii și mii de susținători.

Scena politică din România se reconfigurează odată cu apariția unui nou actor pe zona curentului naționalist. După ani în care s-a remarcat ca una dintre cele mai vocale prezențe anti-sistem din presă și, ulterior, din legislativul european, Luis Lazarus trece la etapa construcției de partid.

Evenimentul de lansare oficială are loc în cadrul unei adunări de proporții organizate la Palatul Parlamentului din București, marcând debutul oficial al noii mișcări.

Susținere „cu greutate”: Florin Zamfirescu și Dan Puric, alături de Lazarus

La evenimentul de lansare participă aproximativ o mie de persoane venite din toate colțurile țării. Noua platformă politică a reușit deja să atragă simpatia unor personalități publice de calibru, recunoscute pentru viziunile lor patriotice. Printre cei prezenți în sală pentru a susține proiectul lui Luis Lazarus se numără actorul și profesorul Florin Zamfirescu, dar și eseistul și regizorul Dan Puric.

Conform organizatorilor, Partidul „Dreptate și Frăție” își propune să devină o alternativă radicală la actuala clasă politică, promițând să dea o voce puternică „românilor care s-au săturat de minciuni, corupție și bătaie de joc”.

Pilonii mișcării: Patriotism, credință și suveranitate națională

Noua formațiune își definește identitatea ideologică în jurul valorilor conservatoare și al independenței decizionale a Bucureștiului în raport cu structurile internaționale. Reprezentanții partidului susțin că este nevoie de o resetare morală a societății românești.

„«Dreptate și Frăție» își propune să unească oamenii care cred în România, în valorile tradiționale și în suveranitatea națională! Este construirea unei mișcări bazate pe patriotism, credință, dreptate și respect pentru poporul român”, au transmis liderii noii formațiuni.

Partidul condus de Luis Lazarus intră în arenă cu obiectivul clar de a coagula votul protestatar și electoratul suveranist, propunându-și o strategie de extindere rapidă a filialelor în teritoriu imediat după evenimentul de la Palatul Parlamentului.