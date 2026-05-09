Imagini spectaculoase din voiajul navei‑școală „Mircea”, plecată într-o călătorie oceanică demnă de „Toate pânzele sus” – FOTO

Imagini spectaculoase din voiajul navei‑școală „Mircea”, plecată într-un marș de instrucție transatlantic care presupune traversarea Mediteranei prin Strâmtoarea Gibraltar și apoi către Caraibe, traversând Atlanticul. După o escală în Italia, nava veterană a ajuns în Las Palmas, în Insulele Canare, la o distanță maritimă de peste 4.000 de kilometri de portul Constanța.

„După opt zile și peste 1.500 de mile marine parcurse de la plecarea din Cagliari, Nava Școală «Mircea» a acostat miercuri, 6 mai, în portul Las Palmas de Gran Canaria, nu înainte de a-și saluta nava soră a marinei germane, Gorch Fock, aflată și ea în escală în același port”, a transmis echipa de comunicare de la bordul bricului.

Escala în Las Palmas (6–11 mai) reprezintă ultima escală într-un stat european înaintea traversării Oceanului Atlantic către continentul american.

Luni, 11 mai, nava‑școală «Mircea» va începe o nouă etapă din acest marș: urmează o perioadă de 21 de zile petrecută exclusiv pe apele Atlanticului, urmând ca în data de 1 iunie velierul să ajungă în portul San Juan (Puerto Rico).