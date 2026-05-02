Primar PNL: Peste 60% dintre liberali vor ca Bolojan să plece

Primarul liberal al orașului Cavnic, Vladimir Petruț, îi cere lui Ilie Bolojan să facă un pas în spate și să își dea demisia. În exclusivitate, la REALITATEA PLUS, edilul a spus că PNL ar trebui să rămână la guvernare, dar fără Bolojan premier, iar PSD ar trebui să revină în coaliție, mai ales că peste 60% dintre liberali vor debarcarea lui Ilie Bolojan, a spus Vladimir Petruț.

„Eu cred că ar trebui să se pună la masa dialogului în continuare, chiar dacă Ilie Bolojan trebuie să facă un pas în lateral. Asta-i viața, îl facem fiecare dacă necesită. Nu se poate crampona partidul într-un om sau țara într-un om și acest lucru s-a demonstrat. Nu stăm într-un om. N-a fost un vot sau o susținere directă, au fost discuții libere în care s-a discutat, dar peste 60% din colegi au aceeași părere: că trebuie schimbat premierul și să vină un nou premier, să se facă înapoi coaliția de dreapta, adică partide pro-europene.

Nu neapărat ca o problemă cu persoana Ilie Bolojan. Problema-i ca PNL-ul să nu iasă de la guvernare, să rămână în coaliția pro-europeană și să se meargă mai departe. Mai ales dacă toată lumea este de acord că se poate pune în continuare un premier de la PNL. Păi nu văd de ce să ratezi acest lucru, tu un partid sub 15%. Ești obligat să răspunzi pozitiv, să mergi înainte. Pentru că s-a mai spus și o variantă în care, bun, noi de-acuma nu-s de acord cu Bolojan, punem alt lider și în momentul când va veni PSD-ul cu Grindeanu, noi nu vom fi de acord cu Grindeanu și vom cere alt lider.

Și din punctul meu de vedere, dacă doriți, eu spun că trebuie să facă un pas în lateral, să lase partidul în pace și să mergem în continuare în guvernarea pro-europeană. Dar nu trebuie să plece din partid. Poate rămâne, nu știu, președintele Senatului, un ministru de nu știu la alt minister, dar trebuie să înțeleagă că dacă colegii de coaliție nu te mai vor și depinzi de ei-că stimată doamnă, trebuie să înțelegem foarte clar aici: dacă la tine în mână ar fi jocul, l-ai controla cum ai dori. Având în vedere că depinzi...”, a declarat Vladimir Petruț.