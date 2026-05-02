Șeful USR riscă să piardă mandatul de edil. Înalta Curte decide pe 15 mai dacă este incompatibil
Dominic Fritz
Șeful USR riscă să rămână fără mandatul de primar! Pe 15 mai, Înalta Curte decide dacă Dominic Fritz este sau nu în incompatibilitate cu exercitarea funcției. Fritz a pierdut deja pe fond la Curtea de Apel Timișoara, potrivit Realitatea PLUS.
Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să decidă dacă menține sau nu hotărârea Curții de Apel Timișoara, care a validat raportul Agenției Naționale de Integritate prin care edilul municipiului Timișoara a fost găsit în incompatibilitate. Dacă decizia va rămâne definitivă, Fritz nu doar că riscă să își piardă mandatul de primar, ci și privilegiul de a mai ocupa funcții publice timp de trei ani. În paralel, liderul USR se află și în centrul tensiunilor politice, în contextul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, pe care acesta îl susține.
