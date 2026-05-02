Negocieri pe ultima sută de metri pentru voturile din Parlament. Este disperare mare în tabăra lui Bolojan

Au început ultimele zile de negocieri înainte de votul decisiv din Parlament privind moțiunea de cenzură. PSD și PNL încearcă să convingă parlamentarii să-și mențină sau să-și schimbe poziția, într-un moment în care fiecare vot poate face diferența, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în tabăra premierului Ilie Bolojan se duc negocieri pe mai multe fronturi, în încercarea de a opri trecerea moțiunii. Susținătorii premierului încearcă să-i convingă pe parlamentari, în special pe cei care au semnat moțiunea, să nu o voteze în plen. Miza este una majoră pentru Ilie Bolojan, deoarece pierderea funcției de premier ar putea duce și la pierderea influenței în partid. În aceste zile au fost semnalate mai multe tipuri de demersuri: e-mailuri trimise de vicepremierul Oana Gheorghiu, mesaje private către parlamentari, dar și discuții directe, purtate în spatele ușilor închise.

Mesaje și explicații pentru a opri votul

Printre argumentele invocate se numără și teme economice, precum listarea companiilor la bursă. În e-mailurile trimise, se încearcă explicarea acestor subiecte, în ideea de a reduce nemulțumirile care au dus la inițierea moțiunii. În paralel, parlamentarii ar fi fost contactați și prin mesaje private de susținători ai premierului, care încearcă să-i determine să nu susțină demersul din Parlament.

De cealaltă parte, social-democrații și ceilalți inițiatori ai moțiunii lucrează pentru a-și menține susținerea deja obținută. Potrivit datelor existente, aceștia au strâns mai multe semnături decât numărul minim necesar pentru ca moțiunea să treacă. Există și parlamentari care nu au semnat inițial documentul, dar care ar putea vota în favoarea acestuia în ziua decisivă.

Votul final, programat marți dimineață

Toate aceste negocieri se vor încheia marți, la ora 11:00, când va avea loc plenul reunit al Parlamentului. Atunci se va da votul final, care va decide soarta Guvernului. Până la acel moment, fiecare tabără încearcă să-și securizeze voturile și să evite pierderile în ultimul moment.