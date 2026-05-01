Mișcări disperate: se pregătesc proteste pro-Bolojan. Mesajele care au împânzit internetul
Premierul României Ilie Bolojan
Apar semnale de mobilizare în mediul online pentru organizarea unui protest de susținere a Guvernului condus de Ilie Bolojan. Mesajele circulă cu disperare pe mai multe grupuri dedicate susținătorilor premierului, dar și ai vicepremierului Oana Gheorghiu, conform Realitatea PLUS.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, oamenii sunt chemați să se adune în Piața Victoriei, în fața Guvernului, pentru a-și exprima sprijinul față de actualul Executiv.
Apeluri distribuite pe grupuri de susținere
Mesajele de mobilizare ar fi fost postate duminică seara pe mai multe grupuri online. În acestea, susținătorii sunt îndemnați să participe la un miting programat pentru duminică, de la ora 18:00. Inițiativa vine într-un moment tensionat din punct de vedere politic, în contextul în care Guvernul se confruntă cu o moțiune de cenzură.
Mitingul, programat înainte de votul decisiv
Protestul ar urma să aibă loc cu doar două zile înainte de votul final din Parlament privind moțiunea de cenzură. Acest context sugerează că manifestația ar putea avea un rol de susținere publică pentru Executiv, într-un moment critic pentru stabilitatea sa. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii oficiale despre organizarea sau amploarea acestui miting.
Citește și:
- 15:24 - Sorin Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă. Sacrificarea a milioane de angajați nu este calea!”
- 15:17 - Ciprian Șerban l-a sfidat pe Bolojan și l-a lăudat pe Sorin Grindeanu: mesaj tranșant de pe șantierul Autostrăzii Moldovei: „Am reușit să depășim barierele!”
- 15:08 - Bolojan îl acuză pe Grindeanu de duplicitate după ce PSD a semnat moțiunea alături de AUR: „E greu cu consecvența"
- 14:59 - Planurile lui Bolojan, dacă moțiunea de cenzură va trece, dar și în cazul în care va pica
