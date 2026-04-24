Nicușor Dan, despre criza carburanților, la Consiliul European informal: „Există o perspectivă îngrijorătoare pe termen mediu”

Nicușor Dan, președintele României
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la finalul participării la Consiliul European informal, că situația carburanților nu reprezintă un pericol imediat, însă ridică semne de întrebare pe termen mediu.

„Există probleme pe termen scurt și o perspectivă îngrijorătoare pe termen mediu", a afirmat șeful statului, precizând totodată că „nu există riscuri pe termen scurt".

Potrivit lui Dan, criza carburanților a figurat pe agenda reuniunii, însă discuțiile s-au axat cu precădere pe aspectele imediate. „Urmând să vedem toate evenimentele pe termen mediu", a adăugat președintele, anunțând că subiectul va fi reluat într-o viitoare întâlnire.

Energia s-a numărat printre temele abordate la Consiliul European informal, criza carburanților fiind unul dintre punctele de pe ordinea de zi a reuniunii.