Litigiul deschis de Consumer Federation of America aduce în prim-plan o acuzație gravă la adresa gigantului tech: platforma nu doar că ar eșua în eliminarea rapidă a conținutului ilegal, dar ar avea și un interes financiar direct în menținerea acestuia pe fluxurile utilizatorilor. În replică, reprezentanții Meta resping categoric aceste afirmații, susținând că depun eforturi constante și că au eliminat deja milioane de reclame frauduloase pe parcursul ultimului an. Totuși, vocile critice argumentează că problema nu este una accidentală, ci una structurală, adânc înrădăcinată în modelul de business al companiei.

Profitul din campanii cu risc ridicat și tarifele diferențiate

Unul dintre cele mai controversate aspecte ale plângerii vizează modul în care Meta ar gestiona advertiserii considerați „cu risc ridicat”. Documentele prezentate sugerează că, în loc să blocheze complet aceste conturi suspecte, compania ar prefera să le aplice tarife mai mari. Această strategie ar permite reclamelor problematice să ruleze în continuare, generând în același timp venituri suplimentare pentru platformă. Investigații anterioare susțin această ipoteză, indicând faptul că o parte considerabilă din încasările Meta provine din campanii asociate cu fraude, jocuri de noroc ilegale sau promovarea unor produse interzise prin reglementările interne.

Tehnologia Deepfake și promisiunile false în publicitate

Evoluția tehnologică a adăugat un nou nivel de complexitate acestor practici înșelătoare. Au fost identificate numeroase cazuri în care reclamele foloseau conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a promite beneficii fictive, cum ar fi dispozitive electronice gratuite sau premii în bani. Aceste metode sunt folosite pentru a induce în eroare utilizatorii, profitând de încrederea acestora în sistemele de verificare ale platformelor Facebook și Instagram.

Dilema dintre siguranța utilizatorului și veniturile corporative

Organizația Consumer Federation of America subliniază că aceste practici demonstrează o prioritizare clară a profitului în detrimentul siguranței publice, punând milioane de utilizatori în pericol de a deveni victime ale escrocheriilor online. De cealaltă parte, poziția oficială a Meta rămâne defensivă, argumentând că investițiile în sistemele de detectare sunt masive și că lupta împotriva fraudelor este o provocare globală extrem de complexă, care depășește capacitatea de intervenție instantanee a algoritmilor de moderare.