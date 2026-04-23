Industria tehnologică accelerează dezvoltarea roboților umanoizi, într-o cursă care reflectă competiția al cărei final pare să fie eliminarea masivă a oamenilor din toate domeniile de activitate. Obiectivul este ambițios: construirea unei „mașini universale”, un robot cu un creier generalist capabil „să preia orice sarcină, în orice mediu, la fel ca un om”.

Nvidia, Tesla, Google DeepMind și o serie de startup-uri evaluate deja la peste un miliard de dolari mizează pe ceea ce CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, numește viitorul „moment ChatGPT al roboticii”, într-un dialog cu jurnaliștii de la The Deep View.

Google DeepMind a anunțat recent un parteneriat cu Agile Robots pentru a integra modelele Gemini în roboți „utili și capabili”, iar Nvidia colaborează cu mai mulți „pionieri ai humanoizilor” pentru a construi mașini bazate pe modelele sale de AI fizică. Tesla continuă să investească în Optimus, proiect pe care îl consideră „cel mai mare produs creat vreodată”.

„Fără îndoială, robotica și AI-ul fizic sunt cele mai mari oportunități pentru umanitate, pentru că lumea este fizică”, a declarat vicepreședintele Nvidia pentru robotică.

Practic, superroboții umanoizi trebuie să cucerească această lume construită pentru oameni: „Fiecare ușă, fiecare scaun, fiecare mâner este făcut pentru noi. Nu putem aștepta ca un robot non‑umanoid să navigheze eficient fără echipamentul potrivit”.

Iar acesta este doar începutul. Pe măsură ce tehnologia ajunge la maturitate, humanoizii ar putea apărea în toate formele: de la roboți mici, de pluș, pentru copii, până la modele de dimensiunea unui adult, capabile să ofere companie sau asistență.